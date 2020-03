Efekt koronawirusa: Rośnie sprzedaż “Dżumy” Alberta Camusa

Wcześniej “Dżuma” – jako lektura szkolna – była kupowana najczęściej przez biblioteki, fot. za piw.pl

Niespodziewany efekt koronawirusa odnotowano również w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch tygodni sprzedaż ”Dżumy” Alberta Camusa wzrosła niemal pięciokrotnie – informuje dystrybutor książek OSDW Azymut.

“Dżuma” powraca na listę bestsellerów nie tylko we Francji i we Włoszech. Podobny efekt koronawirusa jest już zauważalny w Polsce. W porównaniu do roku ubiegłego w okresie 17 lutego – 5 marca 2020 OSDW Azymut sprzedał co najmniej pięć razy więcej egzemplarzy słynnej powieści Alberta Camusa. W tym czasie książkę francuskiego noblisty w przekładzie Joanny Guze (wyd. PIW) zamawiały najczęściej księgarnie stacjonarne i księgarnie internetowe, co oznacza, że nagły wzrost sprzedaży jest najprawdopodobniej związany z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa. Wcześniej “Dżuma” – jako lektura szkolna – była kupowana najczęściej przez biblioteki.

Na listę bestsellerów dystrybutora trafiła również “Dżuma” w formie audiobooka oraz takie tytuły jak “Miłość w czasach zarazy” Gabriela Garcíi Márqueza czy “Wirusologia” – podręcznik akademicki Wydawnictwa Naukowego PWN przedstawiający najnowsze teorie dotyczące pochodzenia, ewolucji i zwalczania wirusów.