Greta Thunberg z własnym znakiem towarowym

Greta Thunberg zapoczątkowała inicjatywę strajków nazywanych Piątkami dla Przyszłości; fot. shutterstock

Greta Thunberg poinformowała, że zarejestrowała swoje imię i nazwisko oraz nazwę ruchu "Piątki dla przyszłości" jako znaki towarowe - donosi next.gazeta.pl

Złożyłam wniosek, aby moje imię i nazwisko i nazwy Fridays For Future i "Skolstrejk för klimatet" [tj. nazwy ruchu stworzonego przez Thunberg - kolejno z angielskiego "Piątki Dla Przyszłości" i ze szwedzkiego "Młodzieżowy Strajk Klimatyczny" - red.] zostały znakami towarowymi. Ma to na celu ochronę ruchu i jego działań - napisała na Instagramie szwedzka aktywistka ekologiczna. Tłumaczy, że ta decyzja pozwoli podejmować konieczne kroki prawne przeciwko osobom i korporacjom, które starają się używać jej i jej ruchu w celach niezgodnych z tym, co ruch prezentuje.