Hala Koszyki mapą w kultowej strzelance

Hala Koszyki już niedługo stanie się areną zaciętej walki esportowców. Wszystko za sprawą konkursu na zaprojektowanie mapy do kultowej gry FPS, która będzie odzwierciedleniem przestrzeni Koszyków. Gracze zagrają na niej podczas wielkiego finału Counter-Strike: Global Offensive w lipcu.

Globalworth, właściciel i zarządca Hali Koszyki, oraz firma Erbud, generalny wykonawca budynku, zapraszają do konkursu na stworzenie konceptu graficznego mapy Hali Koszyki z wykorzystaniem charakterystycznych elementów dla gier drużynowych typu first person shooter. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone, a zwycięska mapa przeniesiona do gry. Konkurs potrwa do końca kwietnia.

Z kolei 31 lipca gracze z całej Polski będą mogli zmierzyć się w finale Counter-Strike: Global Offensive online w rzeczywistej przestrzeni Koszyków, który rozegrany zostanie na bazie wyłonionej mapy. Turniej będą wspierać czołowi influencerzy polskiego e-gamingu i nowych technologii: Kinga Kujawska, Ziemniak, Dominik 'GruBy' Świderski, Szpero i Kubik.



- Zaangażowanie w esport to dla nas kreatywny sposób na dotarcie do nowej grupy klientów. Mamy nadzieję, że gracze kultowego CS’a z Polski i całego świata po tym jak stoczą wiele walk na mapie Koszyków, będą chcieli później zobaczyć to miejsce w rzeczywistości. Warto podkreślić jak popularna jest ta gra – w Counter-Strike: Global Offensive online gra jednocześnie nawet 900 tysięcy użytkowników. Również w Globalworth nie brakuje miłośników gier komputerowych, którzy z chęcią staną do walki w wirtualnych wnętrzach naszego obiektu. Dzięki współpracy z firmą Erbud organizujemy bezprecedensowe wydarzenie na polskim rynku nieruchomości - mówi Paweł Słupski, Senior PR & Marketing Manager w Globalworth Poland.