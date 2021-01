IKEA pyta: Brakuje Trampa?

fot. IKEA

W najnowszej reklamie sieci IKEA w social mediach pojawiła się reklama wycieraczki o nazwie Trampa w promocyjnej cenie 49,99 zł, przeceniona z 69,99 zł z informacją, że jeżeli ktoś się przeprowadza i brakuje mu jeszcze wycieraczki, IKEA służy pomocą.

W roku finansowym 2020 (wrzesień 2019 - sierpień 2020) IKEA Retail Polska odnotowała sprzedaż na poziomie 4,6 mld zł, czyli o 2,6 proc. wyższą rdr. Spółka podwoiła udział sprzedaży online do 20 proc. (10 proc. w 2019 roku), a Polska to jeden z najszybciej rosnących rynków online w IKEA. Łączna liczba odwiedzających sklepy i stronę IKEA.pl to 179 mln. Sprzedaż Grupy Ingka w roku finansowym 2020 wyniosła na całym świecie 35,2 mld euro i była niższa rdr. (36,7 mld euro rok wcześniej).