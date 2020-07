Kaufland udostępnia stacje do dezynfekcji rąk w kurortach wakacyjnych

fot. materiały prasowe

Osoby spędzające wakacje nad Bałtykiem i na Mazurach mogą zdezynfekować ręce przy wejściach na plaże. Sieć sklepów spożywczych Kaufland postawiła specjalne stacje do dezynfekcji w sześciu popularnych kurortach wakacyjnych.

Ze stacji do dezynfekcji rąk można skorzystać przy plażach w Kołobrzegu, Świnoujściu, Gdyni, Gdańsku, Mrągowie oraz Giżycku. W każdej z wymienionych lokalizacji znajdują się trzy stacje.

- Dezynfekcja rąk zajmuje tylko chwilę, a jest przy tym niezwykle skutecznym środkiem ochrony przed koronawirusem. Instalując darmowe stacje do dezynfekcji przy plażach, zapewniamy wczasowiczom dostęp do podstawowych środków ochrony. Podobne stacje dostępne są także w każdym naszym sklepie – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Charakterystyczne stacje nawiązujące do wakacyjnej kampanii sieci pod nazwą „Tanie Lato na Bogato” i są uruchamiane mechanicznie – płyn do dezynfekcji rąk jest dozowany po naciśnięciu stopą zlokalizowanej u podstawy urządzenia dźwigni. Stacje do dezynfekcji są dostępne dla plażowiczów przez cały lipiec.