KFC będzie sprzedawać kurczaka z drukarki 3D

KFC ogłosiło współpracę z rosyjską firmą biotechnologiczną 3D Bioprinting Solutions. Owocem tej kooperacji mają być… drukowane kawałki kurczaka w panierce - podaje spidersweb.pl.

Współpraca będzie wyglądać następująco: KFC ma dostarczyć Rosjanom wszystkie niezbędne składniki do druku wszystkich niezbędnych komponentówa, łącznie z ich sławną panierką, a Rosjanie z kolei mają opracować proces technologiczny, który umożliwi drukowanie gotowych do smażenia i wrzucenia do kubełka sztucznych kawałków kurczaka. Celem nadrzędnym jest wydrukowanie mięsa, które smakiem w żadnym stopniu nie odbiegałoby od obecnego standardu sprzedawanych przez KFC produktów.

Przedstawiciele KFC chwalą się również tym, że biodruk kawałków kurczaka jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska, zużywa mniej zasobów naturalnych oraz nie emituje tak dużej ilości gazów cieplarnianych jak standardowe metody hodowli drobiu.

więcej na spidersweb.pl