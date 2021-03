Leonardo DiCaprio zachęca do rezygnacji z mięsa

Leonardo DiCaprio wezwał fanów do ograniczenia spożycia mięsa, fot. Shutterstock

Leonardo DiCaprio wezwał swoich fanów w mediach społecznościowych do ograniczenia spożycia mięsa w celu walki z kryzysem klimatycznym.

Leonardo DiCaprio przekonuje, że gdyby każdy Amerykanin raz w tygodniu zjadł roślinnego burgera (zamiast wołowego), byłoby to odpowiednikiem usunięcia z dróg 12 milionów samochodów.

- Każda osoba może pomóc planecie i ograniczyć zmiany klimatyczne, dokonując jednego małego wyboru co tydzień - powiedział DiCaprio.

Przeczytaj także: GIS wycofuje mięso marki wyprodukowanej dla Lidla i Biedronki

Według badań przeprowadzonych przez University of Michigan, produkcja Beyond Burgerów w porównaniu ze standardowym kotletem wołowym, zużywa 99% mniej wody, 93% mniej ziemi i 46% mniej energii oraz emituje 90% mniej gazów cieplarnianych - pisze serwis vegnews.com.



DiCaprio już w 2017 r. zainwestował w Beyond Meat. Aktor chętnie wykorzystuje swój status celebryty, aby uświadamiać negatywny wpływ hodowli zwierząt na środowisko.