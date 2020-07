Lidl stworzył linię obuwia z recyklingowego plastiku, fot. materiały prasowe

Lidl po raz pierwszy stworzył linię obuwia – Crivit Ocean Bound Plastic – do produkcji której wykorzystano recyklingowy plastik.

Buty Crivit Ocean Bound Plastic będą dostępne we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidla od 3 sierpnia. W sprzedaży online na lidl-sklep.pl pojawią się od 27 lipca.

Materiał pochodzący z recyklingu jest tak samo wytrzymały oraz oddychający jak ten niepoddany recyklingowi. Zadbano również o to, aby obuwie wyróżniało się modnym designem, było wygodne, a to tego oferowane w niskiej, lidlowej cenie (59,90 zł/ 1 para). Buty będą dostępne w modelu damskim i męskim w różnych opcjach kolorystycznych, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie idealną parę. Buty, dzięki lekkiej podeszwie z phylonu oraz TPR, a także wygodnej wkładce z dopasowującą się do stopy pianką memory foam dają wysoki komfort noszenia.