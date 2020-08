Marks&Spencer tłumaczy się ws. rasistowskich nazw biustonoszy

fot. shutterstock

Marks & Spencer przeprosił po tym, jak jego klientka skrytykował markę za nazywanie swoich brązowych biustonoszy inaczej niż jaśniejszych. Gigant handlu detalicznego zapowiedział, że zrobi przegląd asortymentu pod tym kątem - piszą wirtualnemedia.pl

29-letnia Kusi Kimani robiła zakupy w jednym ze sklepów detalicznych w Essex, kiedy zwróciła uwagę na to, że jasne staniki firmy Marks&Spencer noszą nazwy związane ze słodkimi smakołykami i deserami. Z kolei stanik w ciemnym kolorze nazwano „tytoniem”.

29-latka złożyła skargę do Marksa&Spencera, ale firma nie reagowała przez dwa miesiące. Dopiero, kiedy o sprawie zaczęły pisać media, rzecznik prasowy Marksa&Spencera przeprosił kobietę. - Mamy jeszcze dużo do zrobienia i więcej do nauczenia się - przyznał.

