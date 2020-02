Miniszklarnie, inspekty oraz tunele do uprawy sadzonek w Lidlu

fot. materiały prasowe

Sieć Lidl wprowadza do swoich sklepów miniszklarnie, inspekty oraz tunele do uprawy sadzonek. Oferta będzie dostępna we wszystkich sklepach Lidl Polska od czwartku, 5 marca do wyczerpania zapasów.

Sieć Lidl Polska przygotowała ofertę dla wszystkich miłośników ogrodnictwa, którzy chcą zadbać o domowy ogródek.

W ofercie znalazły się m.in. miniszklarnię (99 zł/1 szt./wymiary: 140/180/94 cm), która zapewni sadzonkom ochronę przed czynnikami pogodowymi czy inspekt do uprawy sadzonek (119 zł/zestaw/wymiary: 59,5/99/43,5cm).

W ofercie Lidla znajdziemy również szereg innych akcesoriów niezbędnych podczas pracy w ogrodzie – takich jak rękawice ogrodowe (29,99 zł /1 para), tunel foliowy (34,99 zł/1 szt.) lub aluminiowa listwa na narzędzia (19,99 zł /1 szt.) oraz wiele innych.

Obecnie w 32 krajach istnieje około 11.000 sklepów marki Lidl, a w Polsce ponad 700.