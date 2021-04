Na parkingu sklepu IKEA powstał punkt szczepień

Nowy punkt szczepień w Gdańsku, fot. IKEA

29 kwietnia w ramach Narodowego Programu Szczepień uruchomiony zostanie pierwszy punkt drive-thru do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19, który zlokalizowany zostanie na parkingu obok sklepu IKEA przy obwodnicy Trójmiasta.

Personel będzie mógł wykonać przynajmniej 1000 szczepień w ciągu tygodnia, a skorzystać z nich będą mogły wszystkie osoby, które spełniają kryterium wieku, posiadają skierowanie w systemie i zarejestrują się online lub poprzez dedykowaną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia – pod numerem telefonu 989.

Punkt znajduje się na parkingu sklepu IKEA przy zjeździe z obwodnicy Trójmiasta. Jest on dobrze widoczny, a dodatkowo dojazd do niego został precyzyjnie oznaczony, dzięki czemu każda osoba, która zdecydowała się na szczepienie, nie będzie mieć problemów z dotarciem do celu. Co istotne, jest to pierwszy punkt uruchomiony w formie drive-thru w Gdańsku. Punkt podzielony jest na trzy wymagane strefy – namiot do rejestracji, miejsce wykonania szczepienia oraz stanowisko postojowe – po otrzymaniu szczepienia każda osoba musi bowiem odczekać przynajmniej 20 minut przed powrotem do domu.

Decyzję o lokalizacji tego punktu na parkingu sklepu IKEA wyjaśnia Anita Ryng, Dyrektorka ds. Komunikacji IKEA Retail:



"Wsparcie w utworzeniu takiego punktu jest zgodne ze strategią społecznego zaangażowania IKEA w Polsce i na świecie, w tym pomocy w walce z pandemią. Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami mogliśmy uruchomić testowy punkt szczepień drive-thru właśnie na terenie IKEA i Parku Handlowego Matarnia w Gdańsku. Wśród kluczowych priorytetów IKEA jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów, dlatego niezmiennie jesteśmy zainteresowani stworzeniem możliwości szybkiego i bezpiecznego zaszczepienia jak największej liczby osób."