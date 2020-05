Nagrodzona whisky Queen Margot wchodzi na półki Lidla. Cena to 49,99 zł

fot. materiały prasowe

Lidl wyprodukował własną whisky: Queen Margot 8 YO. Whisky już uzyskała nagrodę najlepszego alkoholu w swojej kategorii "blended w wieku poniżej 12 lat" na "World Whiskies Awards 2019".

Queen Margot Blended Scotch Whisky, czyli zwycięski trunek Lidla – pokonał konkurencję w kategorii "blended w wieku poniżej 12 lat na konkursie "World Whiskies Awards". Na międzynarodowym wydarzeniu whisky oceniało 40 ekspertów z całego świata. Trunek, zanim trafił do butelek, leżakował w dębowych beczkach nabierając smaku, aromatu oraz krągłości.

Produkt już jest dostępny we wszystkich sklepach Lidl Polska do wyczerpania zapasów, w cenie 49,99 zł/1 but.