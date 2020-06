Nestlé przegrało proces o nazwę bezmięsnego burgera

Amerykanie wygrali proces ze szwajcarskim gigantem, fot. Shutterstock

Holenderski sąd zakazał firmie Nestlé używania nazwy „Incredible Burger” (,,Niesamowity Burger") w odniesieniu do produktów roślinnych, ponieważ uznał ją za zbyt podobną do amerykańskiej marki burgerów „Impossible Foods”. Szwajcarski gigant spożywczy zapowiedział, że na razie zastosuje się do werdyktu, ale zamierza złożyć apelację.

Impossible Foods wskazało sędziemu na silne podobieństwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne między produktami amerykańskiego start-upu a szwajcarskiego giganta. Zdaniem firmy z USA Nestlé celowo próbowało wprowadzić konsumentów w błąd. Werdykt jest po myśli Amerykanów: sąd uznał, że Nestlé naruszyło znaki towarowe Impossible Foods, co oznacza, że ​​musi przestać używać nazwy Incredible Burger.

Nestlé zmieni teraz nazwę marki burgerów roślinnych na „Sensational”, przynajmniej na razie.

- Jesteśmy rozczarowani tym orzeczeniem. Wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość używania opisowych określeń, takich jak „niewiarygodne ", które objaśniają cechy produktu. Oczywiście będziemy przestrzegać tej decyzji, ale złożymy od niej odwołanie - podał ESM.

Impossible Foods próbuje wejść na rynek europejski, ale boryka się z surowymi przepisami UE, dotyczącymi składników modyfikowanych genetycznie. Amerykańskie produkty opierają się na składniku zwanym leghemoglobiną sojową, który sprawia, że burgery na bazie roślin „krwawią” jak te ze zwierząt.