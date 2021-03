Nike przeciwko producentowi "butów szatana"

fot. satanshoes

Producent obuwia sportowego Nike złożył pozew przeciwko firmie z Nowego Jorku, która wyprodukowała "buty szatana" rzekomo zawierające kroplę ludzkiej krwi. Buty powstały w ramach współpracy z raperem Lilem Nasem X.

Nike uważa, że firma MSCHF Product Studio użyła bezprawnie jej znaku towarowego wprowadzając w poniedziałek do sprzedaży online czarno-czerwone buty. Sam Lil Nas X nie został pozwany.

Buty to wersja Nike Air Max 97 sneakers. Zgodnie z informacjami producenta miałyby zawierać jedna kroplę ludzkiej krwi w podeszwie. Na rynek wprowadzono limitowana edycję 666 par. Buty wyprzedały się w ciągu minuty. Kosztowały 1018 dolarów.

Lil Nas X zapowiedział na Twitterze, że wybierze odbiorcę 666. pary spośród użytkowników mediów społecznościowych, którzy rozpowszechnili jeden z jego tweetów.

W pozwie złożonym w sądzie federalnym w Nowym Jorku Nike twierdzi, że buty zostały wyprodukowane bez jej zgody i autoryzacji, a firma nie była "w żaden sposób związana z tym projektem".

Nike chce natychmiastowe powstrzymania MSCHF przed realizacją zamówień i żąda odszkodowania.

Przedstawiciele Lil Nas X i MSCHF nie chcieli komentować sprawy, podaje Reuters.

Lil Nas X 21-letni raper, zdobywca nagrody Grammy, w piątek opublikował teledysk do swojej nowej piosenki "Montero (Call Me By Your Name)". Tańczy w nim z postacią noszącą diabelskie rogi.