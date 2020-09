Posłowie pytają o legalność trawomatów w marketach Kaufland

fot. za trawomat.pl

Grupa posłów zwróciła się do ministra zdrowia w sprawie automatów vendingowych z produktami CBD, tzw. trawomatów, które stanęły a marketach Kaufland. Czy jest to legalny biznes?







- (...) w ostatnich miesiącach w wielu miastach południowej i centralnej Polski, m.in: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej, Tychach, Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu, Mysłowicach i Radomiu, w marketach Kaufland stanęły trawomaty, tj. automaty vendingowe, z produktami CBD (suszem konopi siewnej oraz olejkami) zawierającymi substancję THC, choć w ilości, jak zapewnia właściciel, do 0,2 procenta. Ponieważ automaty są wolnostojące, nad kupującymi nie ma żadnej kontroli, co oznacza, że substancje mogą nabyć także nieletni.

W notatce prawnej umieszczonej na stronie trawomat.pl właściciel zapewnia: „Zawartość opakowania (towar) przeznaczona jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Towar nie jest artykułem żywnościowym, używką, suplementem diety, wyrobem medycznym, lekiem ani kosmetykiem. W szczególności towar nie nadaje się do spożywania przez ludzi ani zwierzęta, ani do używania w celach kosmetycznych, leczniczych lub rekreacyjnych”. Jednocześnie przedstawiciel firmy podkreśla w rozmowie z portalem oswiecim.naszemiasto.pl, że oferowane produkty „mają służyć klientom nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także w walce z lękami, depresją i stresem związanym z codziennymi problemami”, zatem być może zakłada konsumpcyjny cel zakupu - piszą posłowie Marek Sowa, Dorota Niedziela, Konrad Frysztak, Witold Zembaczyński i Krzysztof Truskolaski.

Czy polskie regulacje prawne zezwalają na posadowienie tego typów automatów w miejscach ogólnodostępnych, bez żadnego nadzoru osób kontrolujących sprzedaż produktów CBD?

Przeczytaj także: Zmiany w CIT uderzą w sieci Lidl i Kaufland

Czy ministerstwo widzi potrzebę wdrożenia zmian w regulacjach prawnych pozwalających na funkcjonowanie trawomatów?





Będzie aktualizować materiał.