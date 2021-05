Rusza punkt szczepień przeciwko Covid-19 w centrum M1 w Markach

Rusza czwarty punkt szczepień w Markach, fot. materiały prasowe

Urząd Miasta Marki i METRO PROPERTIES uruchamiają punkt szczepień przeciwko Covid-19 w centrum handlowym M1 w Markach.

Od najbliższej środy (12 maja 2021) szczepionkę przeciwko wirusowi będzie mogło tam przyjąć nawet 700 pacjentów tygodniowo.

Punkt szczepień został zorganizowany w 150-metrowym lokalu, znajdującym się w pasażu handlowym centrum M1 w pobliżu sklepu Big Star. Czynny będzie we wszystkie dni handlowe, od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe, od godz. 11.00 do 20.00.

Czwarty punkt szczepień w Markach

– W naszym mieście działają obecnie trzy punkty szczepień. Liczymy, że uruchomienie czwartego w znaczący sposób przyspieszy budowanie odporności naszej społeczności. Możliwości czwartego punktu to wykonanie minimum 350 szczepień dziennie – mówi Jacek Orych, burmistrz Miasta Marki. - W ostatnim tygodniu kwietnia przeszliśmy drobiazgową kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskaliśmy pozytywny wynik - dodaje burmistrz Jacek Orych.

- Jesteśmy od lat znanym, dobrze skomunikowanym centrum zakupowym na mapie Marek i północnej części Warszawy. Dojazd do M1 – zarówno komunikacją miejską jak i prywatnym transportem – jest łatwy i komfortowy, a lokalizacja miejsca na mapie nie powinna sprawiać trudności również pacjentom, przyjeżdżającym na szczepienie z odległych miejscowości. To ważne dla naszej firmy, że centrum handlowe z portfolio METRO PROPERTIES może kolejny raz włączyć się do programu walki z pandemią – podkreśla Małgorzata Kiliańska, dyrektor regionalny METRO PROPERTIES, zarządcy centrów handlowych M1 w Polsce.

Partnerem medycznym punktu szczepień zostało Centrum Medyczne Riemer. Na początek punkt w M1 otrzyma 700 szczepionek tygodniowo a w miarę dostępności preparatów, ta ilość będzie zwiększana.

Zapisy na szczepienia w punkcie M1 w Markach odbywać się będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w całej Polsce.

Czytaj również: Na parkingu sklepu IKEA powstał punkt szczepień