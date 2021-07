W tegorocznym sezonie wakacyjnym w centrum handlowo- rozrywkowym Nowa Stacja będzie się wiele działo. Na dachu otwarto bezpłatne wrotkowisko, gdzie na świeżym powietrzu można aktywnie spędzić czas. W lipcu planowana jest także Giełda Winyli oraz Targ Kwiatowy. W wybrane soboty odbywać się będą koncerty muzyki klasycznej.

Co warte podkreślenia, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a w ich organizację angażują się również najemcy.

5 lipca ruszyła bezpłatna wrotkarnia na dachu Nowej Stacji, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli. Każdy kto nie ma własnych wrotek, kasków czy ochraniaczy, może je za darmo wypożyczyć na miejscu. Wrotkarnia będzie czynna codziennie do 31 lipca w godzinach 11:00-19:00.

W najbliższą sobotę, 10 lipca, Nowa Stacja zaprasza fanów muzyki, którzy poszukują płyt i kaset do kolekcji, na Giełdę Winyli. Znajdą tam kilkanaście tysięcy pozycji. Giełda potrwa od godz.10:00 do 21:00. Z kolei tydzień później 17 lipca, w Nowej Stacji odbędzie się Targ Kwiatowy. Na odwiedzających będą czekać eksperci, którzy pomogą w wyborze roślin odpowiednich do oczekiwań, potrzeb i możliwości. W ofercie wystawców znajdą się rośliny ozdobne i kwiaty oraz akcesoria niezbędne do ich pielęgnacji – doniczki, osłonki, a także środki ochrony. Ponadto, Nowa Stacja wraz z Duką, Home&You, Jyskiem, Kikiem i Pepco przygotuje specjalną strefę, która będzie źródłem inspiracji, jak wykorzystywać kwiatowe kompozycje w wystroju wnętrz. Pierwszych 200 gości Targów, którzy 17 lipca zrobią zakupy w Nowej Stacji, otrzyma żywe kwiaty do udekorowania domu lub wręczenia komuś wyjątkowemu.

Kolejnym wydarzeniem będą wyjątkowe koncerty muzyki klasycznej na żywo. W cyklu „Stacja Klasyka” usłyszymy Veloce String Quartet, Tomasza Radziszewskiego wirtuoza gitary, Chordis Duo, duet grający na harfie i skrzypcach oraz Weronikę Surę, akordeonistkę klasyczną. Koncerty odbędą się w soboty 10 oraz 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia, o godzinie 16:00, w strefie relaksu. Wstęp na nie jest bezpłatny.