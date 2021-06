Średnia inteligencja kraju bardziej niż indywidualne IQ decyduje o bogactwie

fot. sytuacja w kraju bardziej niż nasze IQ wpływa na nasze dochody, shutterstock

Moneytransfers.com porównało średnie IQ różnych krajów europejskich ze średnią zamożnością ich obywateli i przeanalizowało wyniki. Polski średni wynik testu IQ jest o trzy punkty wyższy niż wynik Francji, ale już polskie PKB na głowę mieszkańca jest o 24 802 USD niższe.

Kilka krajów wykazało silną korelację między średnim IQ a PKB na głowę mieszkańca, ale to raczej czynniki zewnętrzne, zdają się mieć tutaj większe znaczenie. Z analizy wynika, że wysokie IQ niekoniecznie oznacza, że będziemy zarabiać więcej pieniędzy, za to kraj, w którym się urodziliśmy, może mieć na to dużo większy wpływ.

Z danych Moneytransfers.com wynika, że w krajach europejskich istniała pewna korelacja między średnimi wynikami testów IQ a PKB na głowę mieszkańca. Kraje takie jak Serbia, Chorwacja czy Ukraina miały wyniki testu IQ poniżej średniej i niski wskaźnik PKB na mieszkańca.

Jednak nie w każdym przypadku tak było. Kraje o jednych z najwyższych wskaźników PKB na głowę mieszkańca, takie jak Irlandia, Szwajcaria i Norwegia, miały przeciętne wyniki testu IQ. Wszystkie te kraje mają stosunkowo niewielką ilość ludności, a głównymi czynnikami wpływającymi na ich PKB są ogromne zasoby naturalne w przypadku Norwegii czy niskie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku Irlandii.

Wynik IQ nie jest więc najlepszym zwiastunem PKB. Przykładowo Francja uplasowała się tuż poniżej średniej pod względem IQ, z wynikiem 99, podczas gdy Polska uzyskała ponadprzeciętny wynik 102. Mimo to PKB Francji jest siódmym co do wielkości PKB na świecie, wynoszącym 2,6 biliona USD, z PKB na mieszkańca w wysokości 40 496,40 USD. PKB Polski wynosi za to 595,9 miliarda USD, z PKB na mieszkańca w wysokości 15 694,70 USD.

Wielka Brytania ma średni wynik IQ na poziomie 102, plasując się w pierwszej dziesiątce badanych krajów i szóstą co do wielkości gospodarkę na świecie, z PKB wynoszącym 2,6 biliona USD. Jednak już jej PKB na głowę mieszkańca nie jest szczególnie wysokie, gdyż wynosi 42 328,90 USD, dając jej już tylko 16 miejsce w zestawieniu.

Niemieckie średnie IQ wynosi 101, ale mają oni wyższe PKB, który wynosi 3,7 biliona USD - będąc czwartym co do wielkości na świecie - oraz PKB na mieszkańca wynoszącym 46 467,50 USD. Tym samym, mimo iż Niemcy nie znalazły się w pierwszej dziesiątce pod względem wyników testu IQ, zajęły one 14 miejsce na naszej liście PKB na mieszkańca.

Hiszpanie są równie bystrzy jak Brytyjczycy, ze średnim IQ wynoszącym 102. Hiszpańska gospodarka pozostaje czternastą największą na świecie, z PKB wynoszącym 1,3 biliona USD. Jednak utrzymujące się wysokie bezrobocie i problemy strukturalne sprawiają, że PKB na mieszkańca wynosi zaledwie 29 564,70 USD.