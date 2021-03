Studentki we Francji mogą otrzymać darmowe podpaski od Carrefoura

Carrefour pomaga w walce z ubóstwem, fot. za carrefour.com

Carrefour włączył się w walkę z ubóstwem, łącząc siły z rządem - sieć będzie rozdawać studentkom bezpłatne podpaski higieniczne i tampony.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów rządowych na uniwersytetach we wrześniu, hipermarkety Carrefour będą rozdawać studentkom jedną paczkę podpasek miesięcznie (za okazaniem legitymacji studenckiej) do 31 sierpnia.

Jak pokazują badania, koszty związane z miesiączką pochłaniają budżety wielu studentów: 33% twierdzi, że potrzebuje pomocy finansowej, aby móc kupić tampony i podpaski.

We wrześniu tego roku rząd zainstaluje 1500 punktów dystrybucji podpasek higienicznych na uniwersytetach w całej Francji. Do tego czasu Carrefour zapewni uczniom bezpłatne produkty sanitarne. Od 2 marca do 31 sierpnia studenci mogą otrzymać bezpłatnie jedno opakowanie tamponów lub podpasek Carrefour Soft miesięcznie we wszystkich hipermarketach Carrefour.