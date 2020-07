taniasobotachallenge - TikTokerzy tańczą przed sklepami Lidla

Użytkownicy Tik Toka nagrywają filmiki, na których tańczą do remiksu piosenki „Tania sobota w Lidlu”

Na Tik Toku pojawił się #taniasobotachallenge. Kolejni TikTokerzy podejmują wyzwanie i nagrywają filmiki, tańcząc przed sklepami Lidl Polska.

W mediach społecznościowych pojawiło się nowe wyzwanie – #taniasobotachallenge. Użytkownicy Tik Toka nagrywają filmiki, na których tańczą do remiksu piosenki „Tania sobota w Lidlu” przed sklepami sieci Lidl Polska. Dotychczas w akcji udział wzięli popularni TikTokerzy – Piotr Charaziński (@charazinsky), Sandra Maliszewska (@maliszewskaa), Kamil Owczarek (@kamilowczarek) oraz Marta Rentel (@martirenti). Aktualnie liczba polubień czterech kreacji z influencerami przekroczyła 160 tysięcy, a liczba wyświetleń nagrań to ponad 820 tysięcy. Do akcji dołączyli również inni użytkownicy Tik Toka – na platformie pojawiło się już ponad 500 nagrań wykorzystujących remiks piosenki „Tania sobota w Lidlu”.

Każdy użytkownik Tik Toka może dołączyć do akcji i wykorzystać melodię „Lidl Tania Sobota Challenge” w swoim własnym nagraniu.