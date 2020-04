Trzy warszawskie restauracje oferują koszyk ze święconką wielkanocną

Fot. materiały prasowe

Restauracja Folk Gospoda wspólnie z restauracjami Czerwony Wieprz i Elixir przygotuje koszyczki wielkanocne z poświęconymi przez księdza pokarmami, które będzie można zamówić, a następnie odebrać i przekazać wybranym przez siebie osobom.

- Jesteśmy przekonani, że taki koszyczek sprawi szczególną radość seniorom, którym przy tej okazji będzie można sprawić niespodziankę i ufundować posiłek na wielkanocny stół – mówi Piotr Popiński, właściciel grupy restauracyjnej Good Food Concept, prowadzącej restauracje: Elixir by Dom Wódki, Folk Gospoda, Czerwony Wieprz oraz The Roots Bar & More.

Aby zamówić święconkę wystarczy zadzwonić na numer 735 003 007 lub napisać na adres biuro@czerwonywieprz.pl. Zamówione święconki mozna odebrać 10 i 11 kwietnia, do restauracji Czerwony Wieprz, przy ul. Żelaznej 68 w Warszawie. Zysk ze sprzedaży święconek zostanie przekazany na organizację wyjazdu dla dzieci i młodzieży po zakończeniu pandemii.