W centrum San Francisco kosztem 260 mln dolarów powstanie sklep IKEA

fot. materiały prasowe

Ingka Centres, należąca do Grupy Ingka, nabyła budynek „6X6” w centrum San Francisco. W nowym punkcie znajdzie się sklep IKEA, uzupełniony o rozwiązania wielofunkcyjne. Zlokalizowany w centrum miasta budynek „6X6” oferuje powierzchnię najmu brutto prawie 24 000 m2. Całkowita wartość inwestycji, łącznie z kosztem przejęcia i planowaną przebudową to 260 milionów USD. Otwarcie sklepu IKEA i pierwszej fazy przebudowy planowane jest na jesień 2021 roku.

Zakup i przebudowa obiektu „6X6” to pierwsza tego typu inwestycja Ingka Centres w USA. Zgodnie z nową strategiczną wizją firmy, Ingka Centres zainwestuje 7,3 mld euro w przekształcenie działalności w odpowiedzi na zmieniające się środowisko handlu detalicznego.

– Projekty miejskie Ingka Centres mają na celu zbliżanie się do naszych klientów. „6X6” to imponujący sześciopiętrowy szklany budynek, zaprojektowany w atrakcyjny i nowoczesny sposób, oferujący wnętrza, w których będziemy w stanie stworzyć coś naprawdę spektakularnego – powiedział Gerard Groener, dyrektor generalny Ingka Centres. – Wierzymy, że Ingka Centres jest w stanie pozytywnie wpływać na atrakcyjność dobrze zlokalizowanych obiektów, takich jak „6X6”, dostosowując ich funkcje do potrzeb mieszkańców i tego, jak chcieliby spędzać czas. Cieszymy się na potencjał, jaki „6X6” oferuje zarówno nam, jak i lokalnym społecznościom – dodał Gerard Groener.

Budynek „6X6” to drugi po Kings Mall w Londynie wielofunkcyjny projekt Ingka Centres zlokalizowany w centrum miasta – budynek w stolicy Wielkiej Brytanii został zakupiony przez Ingka Centres na początku 2020 roku. Aktualnie firma analizuje możliwości rozwoju w 40 dużych miastach z terenu Europy, Rosji, Ameryki Północnej, Azji i Oceanii, w których mogłyby powstać tętniące życiem, miejskie miejsca spotkań. W Stanach Zjednoczonych Ingka Centres aktywnie poszukuje lokalizacji dla projektów w Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago.

