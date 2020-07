W tym roku nie zrobimy zakupów w rockowym sklepie Lidla, ale możemy kupić gadżety Pol‘and‘Rock

fot. materiały prasowe Lidl

30 lipca sieć Lidl rusza ze sprzedażą gadżetów związanych z festiwalem Pol‘and‘Rock. W sprzedaż znajdą się m.in. t-shirty, torby, magnesy i breloczki.

Ceny wahają się od 14,99 zł za gumowy breloczek do 59,90 zł za zestaw zaprojektowany specjalnie dla sieci (puzzle Pol‘and‘Rock, opaska na rękę, frisbee Lidl Plus, piłka plażowa Lidl Plus).

Przypomnijmy, że od kilku lat marka pojawiała się na festiwalu m.in. ze swoim polowym sklepem. Rockowa Wyspa Lidla działała 24 godziny na dobę. W tym roku niestety ze względu na pandemię festiwal się nie odbędzie. W kwietniu br. organizatorzy imprezy zapowiedzieli organizację wirtualnej odsłony imprezy.