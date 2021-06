Wegańska jajecznica pojawi się na rynku europejskim

Firma Eat Just jest najbardziej znana z substytutu jajek na bazie fasoli mung. Fot. fot. za YouTube

Zapowiadane od dłuższego czasu wejście amerykańskiej firmy Eat Just produkującej „roślinne jaja” pod nazwą Just Egg na rynek europejski ma się stać faktem do końca 2021 roku.

Założona w 2011 roku firma Eat Just z siedzibą w San Francisco jest najbardziej znana z substytutu jajek na bazie fasoli mung o nazwie „JUST Egg”, który cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych.

Produkt firmy Eat Just jest już dostępny w ponad 20 tysiącach punktów sprzedaży detalicznej i ponad tysiącu punktów gastronomicznych w skali globalnej. Przedstawiciele kalifornijskiej firmy ogłosili, że są najszybciej rozwijającą się marką jaj roślinnych w Stanach Zjednoczonych. Według komunikatu wydanego w marcu, do tej pory firma sprzedała równowartość 100 milionów jaj kurzych.

całość na portalspozywczy.pl