Zalando w walentynkowej kampanii zachęca do sprzedaży ubrań byłych partnerów

Walentynki to idealna okazja, aby zrobić porządek z rzeczami, fot. mat. pras.

W tym roku Zalando przekonuje, że Walentynki to nieoczywista, ale idealna okazja, aby zrobić porządek z rzeczami i dać im drugie życie. W tym celu platforma przygotowała dedykowaną kampanię ukazującą trzy historie miłosne i to, co pod wpływem emocji bohaterowie robią z ubraniami swoich byłych partnerów. Pozbycie się ich w rozsądny sposób okazuje się równie trudne jak samo rozstanie.

Zamiast wyrzucania odzieży, Zalando Pre-Owned oferuje możliwość przedłużenia jej żywotności w trosce o dobro planety, kierując się zasadami cyrkularności. W ten symboliczny sposób platforma podejmuje próbę edukacji konsumentów o skutkach pozbywania się odzieży bez zachowania reguł zrównoważonej mody, zmiany ich przyzwyczajeń i zachęcenia ich do podejmowania bardziej świadomych wyborów.

Umożliwiając klientom Zalando danie drugiego życia ubraniom bezpośrednio na platformie, oferta Pre-owned stanowi duży wkład w strategię zrównoważonego rozwoju do.MORE, wspierając cel, jakim jest przedłużenie życia 50 milionów artykułów i wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2023 roku.

Głównym elementem kampanii jest wideo w reżyserii Krzysztofa Grajpera, którego premiera planowana jest na 11 lutego. Film - do którego głosu użyczyła artystka Rosalie - kieruje do specjalnego hubu na Zalando.pl, w której klienci mogą dowiedzieć się jak wkilku prostych krokach dać ubraniom szansę na nowe życie. Film uzupełniają zdjęcia autorstwa Gosi Turczyńskiej i materiały edukacyjne, które swoją premierę będą miały w Walentynki. Aby jeszcze bardziej zachęcić konsumentów do zerwania z kłopotliwymi pamiątkami z przeszłości, kampania będzie wspierana przez grupę influencerów, którzy na swoich kanałach wyjaśnią jak działa kategoria Pre-Owned na Zalando.