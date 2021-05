Założyciel Amazona dzieli się tajemnicami swojego sukcesu

Nie bój się błądzić" - książka Jeffa Bezosa, fot. mat. pras.

To pierwsza książka składająca się z wypowiedzi oraz opinii samego Jeffa Bezosa, założyciela Amazona, a nie jego współpracowników. Co w niej znajdziemy?

Założyciel Amazona porusza szereg tematów z zakresu biznesu – od innowacji i strategicznych decyzji pozwalających utrzymać wzrost prosperującego przedsiębiorstwa, poprzez zarządzanie operacyjne firmą i zatrudnianie odpowiednich pracowników, aż po budowę odpowiedniej kultury organizacyjnej i obsesji na punkcie klienta, a nie konkurencji.

Bezos wskazuje na konieczność nieustającej ucieczki do przodu oraz ostrzega, by nigdy nie spocząć na laurach i zawsze liczyć się z tym, że sukces idzie w parze z porażką. Pracownikom Amazona wielki sukces wprowadzenia na rynek inteligentnego głośnika Echo oraz asystenta głosowego Alexa niewątpliwie osłodził klęskę, jaką poniósł Fire Phone.

W książce Bezos prezentuje też nowe podejście nie tylko do doświadczeń dnia dzisiejszego i choćby tego, czego nauczyła nas pandemia Covid-19, ale i – co ważniejsze – do wyzwań przyszłości.