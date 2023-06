10 zł od Carrefoura na kolejne zakupy

Carrefour prezentuje szóstą już odsłonę Akcji Antyinflacja pod nazwą "Promocja w dychę", czyli sposób na dodatkowe 10 złotych do wydania w Carrefour. Aby z niej skorzystać, należy dokonać zakupów od poniedziałku do czwartku za minimum 100 złotych. Po zeskanowaniu kuponu z aplikacji Mój Carrefour, do konta zostanie przypisany e-bon o wartości 10 złotych, który będzie można wykorzystać podczas kolejnych zakupów w ciągu 14 dni. Szczegóły regulaminu promocji dostępne są na stronie www.carrefour.pl/lp-10-za-100. Akcja potrwa do 30 czerwca.

Widzimy wyraźne zmiany w postawach konsumenckich. Kolejna odsłona Akcji Antyinflacja w Carrefour to nasza odpowiedź na coraz bardziej racjonalne i przemyślane decyzje zakupowe klientów, którzy intensywnie poszukują okazji cenowych i chętnie korzystają z programów lojalnościowych - mówi Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.

Korzyści z aplikacją Mój Carrefour

Aplikacja Mój Carrefour to nowoczesne narzędzie, które ułatwia zakupy i oferuje wiele korzyści. Klienci mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek, a w piątek i sobotę otrzymują 10% rabatu na zakupy. Aplikacja umożliwia także płatność smartfonem, sprawdzanie cen produktów, tworzenie listy zakupów, przeglądanie gazetek i kuponów oraz zapisywanie paragonów.

5 filarów Akcji Antyinflacja

Akcja Antyinflacja w Carrefour to inicjatywa odpowiadająca na rosnące ceny i wywołany tym wzrost zainteresowania sprytnym kupowaniem. Jej pierwszym filarem są atrakcyjne cenowo produkty marek własnych Carrefour, tańsze nawet o 30% od swoich markowych odpowiedników przy porównywalnej jakości, oraz aplikacja Mój Carrefour, która zapewnia codzienne zniżki na wybrane artykuły i 10% rabatu w weekendy. Dodatkowo, marka Simpl oferuje najtańsze produkty w swojej kategorii. Wtorki, to 10% rabatu dla seniorów, a cotygodniowe gazetki promocyjne Carrefour prezentują również Super Oferty, z produktami tańszymi nawet o połowę.

Akcja "Zgarnij gadżety do swojego grilla" jeszcze przez miesiąc

Carrefour ma także dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników grillowania. Akcja "Zgarnij gadżety do swojego grilla" została przedłużona do 30 czerwca. To oznacza więcej czasu na zbieranie naklejek i wymianę ich na gadżet pomocny w letnim grillowaniu. Co ważne, gadżety można odbierać do 15 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

Za każde wydane 100 zł, posiadacz aplikacji Mój Carrefour otrzymuje naklejkę. Aby odebrać gadżet grillowy za 1 zł, wystarczy zgromadzić 5 takich naklejek, a następnie aktywować kupon i okazać go w kasie sklepu.