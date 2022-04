14 półtorametrowych pisanek w Galerii Północnej

14 niecodziennej wielkości pisanek można oglądać od 1 do 21 kwietnia na parterze Galerii Północnej. Nawiązując do tradycji rodzinnego malowania wielkanocnych jajek, galeria postanowiła wprowadzić świąteczną atmosferę dla klientów. Pisanki nie tylko stanowią sezonową dekorację, ale są także owocem wspólnej pracy twórczej przedszkolaków i zachętą do współdziałania dla mieszkańców dzielnicy.



Trzy placówki, których podopieczni przygotowali najbardziej efektowne zdaniem klientów pisanki, otrzymają sprzęt multimedialny. Organizatorzy nie zapomnieli również o nagrodach pocieszenia dla pozostałych przedszkoli biorących udział w konkursie.

Głosowanie na wybraną pisankę połączone zostało z mechanizmem akcji prosprzedażowej. Klienci robiąc zakupy za określoną kwotę, odbiorą kupon upoważniający do głosowania. Dzięki temu zyskają wpływ na wyłonienie laureatów konkursu.