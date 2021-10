15 października akcja poboru krwi przed Westfield Arkadia

W godzinach od 10:00 do 15:00 każdy, kto spełni warunki konieczne, by zostać krwiodawcą, będzie mógł oddając krew dać innym szansę na powrót do zdrowia, a może nawet uratować życie. Wszystko dzięki wspólnej akcji Westfield Arkadia i działającego od 43 lat na warszawskich Bielanach Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca".

- Honorowe krwiodawstwo to szczytny cel oraz bardzo potrzebna metoda leczenia, często ratująca życie. Dodatkowo, w czasie pandemii koronawirusa, liczba honorowych dawców spadła, a potrzeby nie maleją. Dlatego też Westfield Arkadia ponownie odpowiedziała na apele lekarzy i przyłączyła się do organizowanej przez bielański Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca" zbiórki krwi - mówi Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Westfield Arkadia - To już kolejna w tym roku okazja, by przekazać dar, dzięki któremu uratowane zostanie czyjeś życie. Wszystko w pełnym reżimie sanitarnym – dodaje.

Jednorazowo pobiera się prawie pół litra krwi pełnej, która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Zabieg trwa około 5 do 10 minut.