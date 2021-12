200 kaw w kawiarni to cena domowego ekspresu

Z czego wynika coraz większa popularność ekspresów do kawy w Polsce?

Krzysztof Sobula: Jeśli spojrzymy na sposoby picia dobrej kawy, to ekspres jest najtańszym wyborem, bo wsypujemy ziarna i wychodzi nam filiżanka dobrej kawy. Jak porównamy cenę ekspresu do ceny, którą musimy zapłacić za kawę w kawiarni, to w cenie około stu kaw, na które wydamy pieniądze w kawiarni, możemy kupić podstawowy ekspres do domu, w pełni automatyczny, który mieli ziarna. Natomiast, jak ktoś pije różne kawy z mlekiem, to cena ekspresu wyjdzie gdzieś w przeliczeniu za 200 – 250 kaw, za które trzeba zapłacić w kawiarni.

W De’Longhi ceny ekspresów ze zintegrowanym pojemnikiem na mleko Latte Crema zaczynają się już poniżej 2000 zł., w zależności od sieci handlowej. Porównując taki wydatek z regularnym piciem kawy w kawiarni, są to całkiem korzystne długoterminowe rozwiązania.

Przez pandemię i kolejne lockdowny zostały zamknięte kawiarnie. Czy przełożyło się to na wzrost sprzedaży ekspresów do przygotowania kawy w domach?

Sprzedaż ekspresów rośnie dynamicznie od 5 lat. Mamy wzrost rok do roku, a pandemia to zintensyfikowała. Zamknięte kawiarnie oraz fakt, że pracowaliśmy w domach a nie w biurze, gdzie najczęściej piliśmy kawę i do czego wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, to wszystko sprawiło, że chcieliśmy pić równie dobrą kawę w naszych domach. W czasie pandemii konsumpcja kawy ziarnistej w domach radykalnie wzrosła.

Wspomnieliśmy o pandemii i zamkniętych kawiarniach. Co jeszcze powoduje odejście od kawy rozpuszczalnej czy sypanej na rzecz tej z ekspresu?

Zdecydowanie zmienia się kultura picia kawy. Już od kilku lat Polacy szukają w kawie jakości. A nie ma lepszej jakości niż kawa świeżo zmielona i zaparzona, więc ekspresy automatyczne zyskują na popularności już od kilku lat. Stopniowo ludzie przekonują się, że zakup ekspresu to nie jest aż taki duży wydatek, a dobrze zainwestowane pieniądze, bo kawa z ekspresu jest dużo lepsza.

Co ciekawe, rynek ekspresów w Polsce przesuwa się w kierunku takich, które pozwalają automatycznie przygotować kawy mleczne. W Polsce pijemy dużo białych kaw. Dawniej królowały ekspresy do kaw czarnych, które były tańsze, teraz więcej sprzedaje się ekspresów do kaw białych.

Wspomnieliśmy o tym, że rynek ekspresów rośnie rok do roku. Patrząc na ofertę De’Longhi, jak wygląda sprzedaż ekspresów rocznie?

Rynek dynamicznie rośnie rok do roku. W pandemii przez chwilę sprzedaż zastopowała, ponieważ ludzie mieli inne wydatki. Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem, ale już od czerwca 2020 rynek ekspresów zaczął ponownie wzrastać rok do roku, nawet o 50 proc. Po czym nastąpił niewielki spadek. Tak więc dynamiczny wzrost jest przeplatany zawahaniami. Kolejny wzrost mieliśmy zimą 2021, a w miesiącach letnich znowu zahamowanie, a nawet spadki rok do roku, dlatego że zostały otwarte kawiarnie i restauracje. Natomiast patrząc na prognozy, wydaje się, że rynek będzie dalej rósł, może nie aż tak dynamicznie jak wcześniej, ale spodziewamy się dalszych wzrostów.

Całość na portalspozywczy.pl