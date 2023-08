25 proc. Polaków kupuje wyprawkę szkolną na ostanią chwilę. Gdzie szukają okazji?

Ile Polacy przeznaczą na wyprawkę szkolną?

Od 300 do 700 zł — tyle na szkolne wyprawki zamierzają w tym roku wydać polscy rodzice. Kwotę w tym przedziale cenowym wskazało 69,7 proc. badanych. Maksymalnie 300 zł oraz między 700 a 900 zł planuje wydać co dziesiąty (odpowiednio 10,5 oraz 10,7 proc.) rodzic. Podobną, choć już nieco mniejszą grupę stanowią ci, którzy przeznaczyli na ten cel więcej niż 900 zł (9,1 proc.).

Gdzie Polacy kupują artykuły szkolne?

Wybierając się na zakupy wyprawkowe, wielu rodziców swoje kroki kieruje do hiper- lub supermarketów (odpowiednio 41,5 oraz 31,2 proc.). Chętnie odwiedzane są też specjalistyczne sklepy papiernicze, do których w poszukiwaniu artykułów szkolnych chodzi 41 proc. respondentów. Najlepszym czasem na takie zakupy, zdaniem ankietowanych, jest okres wakacyjny (63 proc.). Niemal co czwarty rodzic (22,9 proc.) zwleka z zakupami prawie do pierwszego dzwonka.

Rodzice idą dzieciom na rękę

Czy jest Pan/i skłonny/a zapłacić więcej za produkty szkolne, które podobają się dziecku, niż za odpowiedniki podobnej jakości, ale bez aprobaty dziecka (np. z innym wzorem lub innej marki)? Okazuje się, że zdecydowana większość rodziców idzie “młodym” na rękę, nawet gdy wiąże się to z większym wydatkiem. “Zdecydowanie tak” lub “raczej tak” na to pytanie odpowiedziało łącznie 59,8 proc. ankietowanych.

80,2 proc. respondentów spodziewa się wzrostu tegorocznych wydatków na artykuły szkolne. To wynik podobny do ubiegłorocznego, choć ceny rosną w tym roku wolniej, niż w poprzednim. Kryterium wydatkowanej kwoty bierze jednak zazwyczaj górę, zwłaszcza w kontekście wyboru miejsca zakupu wyprawki. To najważniejsza kwestia dla 80,9 proc. pytanych. Tańszy wybór oznacza czasami konieczność poświęcenia innych walorów produktu i to właśnie upodobania dziecka okazują się tym, z czego rodzice decydują się zrezygnować w pierwszej kolejności, aby oszczędzić (przyznaje to 31,8 respondentów). Jest jednak sposób, by to pogodzić.

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie sierpnia 2023 roku, na próbie 1000 dorosłych Polaków. Wziętych pod uwagę odpowiedzi udzieliły jedynie osoby, deklarujące posiadanie dzieci w wieku szkolnym (tj. 7-18 lat).