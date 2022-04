4,5 mln Polaków chce jeść minikiwi

Wiosną br. firma Kantar zapytał o to, które mniej znane i uprawiane w Polsce gatunki chcielibyśmy spróbować w tym sezonie? Wśród najchętniej wskazywanych jest minikiwi.

Chęć spróbowania minikiwi w nadchodzącym sezonie zadeklarowało czyli 4.522.905 osób.





- Z naszych badań wynika, że minikiwi jadło już co najmniej 3,9 mln osób (Kantar, październik 2021). Aktualne badania pokazują 4,5 mln konsumentów zainteresowanych konsumpcją w nadchodzącym sezonie. Najwięcej jest ich w dużych miastach, między 100-500 tys., oraz wśród osób w dobrej sytuacji materialnej - mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar Polska.

„Polskie minikiwi"

Minikiwi coraz częściej określane jest jako „polskie”. Na tej samej zasadzie jak borówka wysoka nazywana jest ciągle jeszcze amerykańską. Określenie pochodzi od kraju, w którym gatunek „udomowiono”. Mało kto, z licznych miłośników minikiwi, wie, że za jego hodowlanym i biznesowym sukcesem stoi Polak - prof. Piotr Latocha i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Produkcja minikiwi nie należy do najłatwiejszych. Wymaga sporo nakładów i starań. Owoce kojarzone są z klasycznym kiwi. W odróżnieniu, są poręczne i zjada się je ze skórką.



Ta wygodna w konsumpcji zdrowa przekąska jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. Zdecydowanie najbogatszym źródłem luteiny wśród wszystkich masowo spożywanych owoców i najbogatszym źródłem mio-inozytolu, czyli witaminy B8. A to początek listy. Minikiwi zawiera ponad 20 różnych związków prozdrowotnych, w tym duże ilości błonnika.



Minikiwi zyskuje popularność od około 20 lat. Ma coraz więcej odmian i coraz większą grupę doświadczonych plantatorów. To kolejny, obok aronii, porzeczki, wspomnianej jagody kamczackiej, borówki, malin i truskawek, gatunek, którego jesteśmy jednym z największych producentów na świecie.