4F i woshwosh uczą Polaków jak dbać o obuwie

4F i woshwosh rozpoczynają wspólny projekt pod hasłem Wosh&Go – Take your shoes for another walk. 4F we współpracy z woshwosh będą edukować klientów w zakresie prawidłowego dbania o obuwie. Akcja jest częścią strategii 4F Change.