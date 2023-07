60 produktów w Biedronce będzie miało niższe ceny

Od poniedziałku 10 lipca sieć Biedronka obniża ceny regularne 60 produktów. Klienci będą mogli kupić jeszcze taniej podstawowe artykuły, m.in. sery, mąki, kasze, makarony i bakalie. To kolejny powód, by iść do Biedronki.