Akcja "Kwiaty za elektrograty" w sklepach Castorama

8 kwietnia br. rusza wiosenna edycja akcji “kwiaty za elektrograty” we wszystkich sklepach Castorama. Przez cały weekend do 10 kwietnia włącznie, przyniesiony do sklepów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, będzie można wymienić na wiosenne bratki.