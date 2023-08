Al.Capone po raz pierwszy w centrum handlowym

To miejsce, w którym pasjonaci wyszukanych trunków mogą nie tylko zakupić unikatowe produkty, ale także zanurzyć się w wyjątkowej atmosferze sprzyjającej odkrywaniu nowości ze świata alkoholi. Klienci odnajdą klasyczne, cenione marki, ale również nowatorskie propozycje, które sprostają oczekiwaniom klientów o zróżnicowanych gustach. Personel, który został dodatkowo przeszkolony w zakresie wiedzy produktowej i pracy z klientem, to kolejny aspekt, który wznosi projekt marki Al.Capone na zupełnie nowy, wyższy poziom.

Jak mówi członek zarządu Al.Capone – Marcin Górski: „Otwarcie drzwi do 110. sklepu naszej marki było dla nas prawdziwym przełomem. Po raz pierwszy pojawiliśmy się w centrum handlowym, tym samym wprowadziliśmy nowy format dostosowany do tego typu obiektów. Pierwszy taki krok postanowiliśmy postawić w Manufakturze Łódzkiej, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych galerii handlowych w Polsce. Po drodze czekało nas kilka wyzwań. Zaawansowana umowa najmu, nowy układ sklepu, w dużej mierze nowy asortyment, ułożenie towaru (m.in. ponad 500 indeksów wina!), rekrutacja i przeszkolenie personelu specjalistycznego, a na koniec nowy marketing otwarcia, tak, aby jak najlepiej zakomunikować swoją ofertę. Dzięki temu, teraz możemy serdecznie przywitać nowych klientów w progach Al.Capone. To zaprocentowało od razu, przed nami kolejne otwarcia w galeriach handlowych!