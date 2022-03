ALDI będzie sprzedawał płyty winylowe

W ofercie będzie można znaleźć różne tytuły muzyki polskiej i zagranicznej, m.in. E. Presley Elvis „In Love”, K. Krawczyk „W Piękny Rejs”, czy J.Cash „Folsom Prison Blues”. Od środy 30.03 w sprzedaży pojawi się tablet z wyświetlaczem FULL HD marki MEDION.

Oprócz wcześniej wymienionych tytułów w ofercie dostępne będą również wydania Perfect, Papa Dance, Kobranocka, IRA, Edith Piaf, Fitzgerald, Smokie, The Shadows, Sabrina, Ella&Louis oraz składanka Jazz For Special Moments. Płyty winylowe będzie można zakupić za 49,99 zł. Oferta dostępna będzie do wyczerpania zapasów.

Akcja w sklepach ALDI pojawia się już drugi raz, dlatego specjalnie na potrzeby promocji powstało dedykowane logo z hasłem „Winyle w ALDI”.