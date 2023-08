Aldi stawia na jeden typ promocji. Dyskonter zadowolony z efektów

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji klientów na kampanię „Promocje zawsze od 1 sztuki”, która trwa już ponad rok. To potwierdza, że nasz model prostych zakupów i atrakcyjne ceny dobrze spełniają oczekiwania rynku. Postanowiliśmy jednak iść dalej i urozmaicić kampanię. Chcemy, aby nasi klienci odczuli pozytywną energię płynącą nie tylko z tej kampanii, ale przede wszystkim z prostych zakupów w ALDI, opartych na prostych mechanizmach promocji - mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce. – Wiemy, że dziś klienci naprawdę oszczędzają, mają określoną kwotę na zakupy i nie stać ich na to, aby kupić 3 sztuki produktu, tylko po to, by uzyskać rabat albo kupić na raz 4 butelki jakiegoś napoju, żeby skorzystać z promocji. Promocje zawsze od 1 sztuki w ALDI są idealną odpowiedzią na potrzeby konsumentów we współczesnym świecie. W przeciwieństwie do obowiązujących trendów rynkowych nie chcemy budować oferty w oparciu o tzw. promocje łączone, czy wielopaki. W ALDI promocyjne ceny obowiązują bez przeliczania, bez dodatkowych warunków i bez skomplikowanych zasad. Kiedy inni mówią kup w promocji 2+1, by zyskać 30% taniej, ALDI mówi: wystarczy, że kupisz 1 sztukę i już masz 30% taniej. Można? Można! - komentuje Barańska.

Promocje w sklepach Aldi

Nowa odsłona kampanii Promocje zawsze od 1 sztuki wystartowała wraz z początkiem sierpnia. Dyskonter w swoim przekazie stawia na czytelność, prostotę i przede wszystkim na oferowanie klientom możliwie najniższych cen. Narracja komunikacji przemawia także do młodego pokolenia, które docenia humor, oryginalność, bezpośredniość i lekkość przekazów marketingowych. Hasła użyte w kampanii są zarówno przyciągające uwagę, jak i łatwe do zapamiętania, co sprzyja identyfikacji z marką ALDI.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do obowiązujących trendów zmniejszania cen przy zakupach wielosztuk, ALDI konsekwentnie oferuje atrakcyjne promocje od pierwszej zakupionej sztuki dowolnego produktu.

