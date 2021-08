ALDI wprowadza markę własną Wesoły Kurnik

Wszystkie jaja Wesołego Kurnika pochodzą od polskiego dostawcy firmy Ovovita.

ALDI zadeklarowało, że do roku 2025 wycofa ze sprzedaży i składów wszystkich produktów marek własnych jaj świeżych od kur z chowu klatkowego.

W ofercie produktów marek własnych ALDI, zawierających w swoim składzie jaja, w ponad 45% pochodzą one z chowów alternatywnych. Liczba ta wzrosła o ponad 15% w stosunku do ubiegłych lat. Dodatkowo aż 72% sztuk sprzedanych jaj świeżych pochodzi z hodowli alternatywnych.