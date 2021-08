Aleja Bielany i Port Łódź uruchamiają parki linowe

Park linowy w Alei Bielany został podwieszony przy wejściu środkowym. Trasa liczy 46 metrów i zapewnia uczestnikom zabawy różnorodne przeszkody, takie jak most tybetański, ściankę wspinaczkową, czy tunel z siatki. W Porcie Łódź chętni do dyspozycji otrzymują ściankę wspinaczkową, a następnie 9-metrową belkę, beczkę, mostek i ruchome kładki, a całość trasy uczestnicy pokonują nad głowami przechadzających się klientów. Przygoda kończy się długim na 70 m zjazdem tyrolką.

Parki linowe we Wrocławiu i Łodzi czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach 12-20. Instalacja we Wrocławiu czynna będzie do 26 sierpnia 2021 r., a w Łodzi do 31 sierpnia 2021 r.