Allegro Days, czyli wrześniowe promocje na platformie

Początek nowego miesiąca oznacza nic innego jak Allegro Days, czyli trzy dni pełne obniżek cenowych sięgających nawet do -40%. W ciągu ostatnich edycji platforma zaoferowała łącznie blisko 30 milionów okazyjnych ofert, dając tym samym kupującym dostęp do znakomitych promocji na ich ulubione produkty.

To już dziesiąta edycja tego wyjątkowego święta rabatów, jednak tym razem po raz pierwszy odbędzie się ono w odsłonie międzynarodowej i zawita również do Czech, gdzie Allegro niedawno uruchomiło swoją platformę. Pierwsze czeskie Allegro Days potrwają aż do 10 września, dając sprzedającym szansę na dotarcie do jeszcze szerszej grupy klientów.

Promocje na początku września to idealny moment na zakupy związane z powrotem do szkoły bądź biura. Na Allegro klienci znajdą szeroką ofertę produktów niezbędnych do skompletowania wyprawki szkolnej, a więc przyborów szkolnych, zabawek edukacyjnych czy obuwia sportowego. Allegro Days to także dobra okazja do skorzystania z obniżonych cen na artykuły biurowe i elektronikę.

Oferty, które będzie można znaleźć na Allegro Days: