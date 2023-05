Allegro podsumowuje Smart! Week. Co kupowali konsumenci?

Jak pokazują liczby, podczas festiwalu Allegro Smart! Week klienci średnio co pół sekundy robili zakupy na platformie.

Allegro Smart! Week - najpopularniejsze kategorie

Pod kątem liczby transakcji najpopularniejsze były kategorie takie jak:

Supermarket - klienci wybierali przede wszystkim produkty spożywcze i środki czystości,

Elektronika - największą popularnością cieszył się sprzęt RTV i AGD,

Zdrowie i uroda - klienci sięgali najczęściej po produkty urodowe,

Dom i ogród - najwięcej transakcji zanotowały dekoracje i ozdoby.



Choć Smart! Week jest otwarty dla każdego, to z najlepszych promocji skorzystać mogli subskrybenci usługi Allegro Smart! - w ramach tych ofert klienci zaoszczędzili łącznie ponad 18 mln zł. Podczas festiwalu najlepsze oferty sprzedawały się najczęściej w aplikacji Allegro, średnio w zaledwie kilkadziesiąt sekund. Były to spodnie dresowe 4F, oczyszczacze powietrza Bissell, konsola Nintendo Switch czy iPhone 14 Pro.

Użytkownicy najczęściej robili zakupy w dwóch przedziałach godzinowych - od 9.00 do 13.00 oraz od 20.00 do 23.00. Pod kątem liczby transakcji rekordowe okazały się poniedziałek (15 maja) oraz środa (17 maja).

Smart! Week także dla sprzedawców

Festiwal Smart! Week jest skierowany również do merchantów - w tym roku liczba sprzedających, którzy wzięli w nim udział wzrosła o 15%. Platforma Allegro umożliwia im dostęp do ponad 14 milionów aktywnych kupujących w Polsce, zapewniając wachlarz narzędzi do natychmiastowego zwiększenia sprzedaży.