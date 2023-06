Do kogo należy znak jabłka? Apple nie odpuszcza nawet producentowi owoców

Les fruits Suisses od ponad 111 lat dostarcza Szwajcarom najrozmaitsze owoce, w tym jabłka, z których to firma uczyniła także swoją identyfikację. To nie podoba się Apple, który, jak donosi magazyn Wired, usilnie stara się zdobyć wyłączne prawo do posługiwania się logo z jabłkiem na terenie Szwajcarii - donosi telepolis.pl.