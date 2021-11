Atrium Promenada zbiera męską odzież dla osób w kryzysie bezdomności

Od 15 do 20 listopada br. do specjalnie w tym celu uruchomionego punktu w galerii można przynosić ciepłą odzież męską.

Ubrania zostaną przekazane osobom w kryzysie bezdomności, którymi na co dzień opiekują się wolontariusze Daj Herbatę.



Misją Fundacji Daj Herbatę jest niesienie pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.

Celem zbiórki odbywającej się w Atrium Promenada jest pozyskanie odzieży zimowej. Akcja będzie realizowana od 15 do 20 listopada br. w godzinach 13.00-19.00, na specjalnie na ten cel uruchomionym stanowisku, zlokalizowanym na poziomie 0, przy punkcie informacyjnym galerii. Aby przekazywane ubrania mogły trafić do potrzebujących muszą spełnić określone kryteria. Powinny to być: męskie ubrania w rozmiarze od L w górę: kurtki (bez kożuchów), bluzy, jeansy, spodnie dresowe, rękawiczki, kalesony, bielizna i buty (parami). Odzież powinna być czysta i kompletna. Może być nowa lub używana – zasadnicze jest, by była w takim stanie, w jakim sami ją nosimy. Dodatkowo na rzecz potrzebujących można przekazywać sprawne telefony komórkowe bez simlocka.