Auchan oferuje bon zniżkowy za oddanie starego plecaka

Akcja „Wymień stary plecak na nowy” realizowana jest zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – naprawie, ponownym użyciu i recyklingu, ale ma również wymiar społeczny poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami i edukacyjny – pokazuje dzieciom i młodzieży, że oni też mogą mieć wpływ na środowisko naturalne – mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Dzięki akcji realizowanej w sierpniu przez Auchan wszystkie oddane stare plecaki mają szansę powrócić do obiegu. Te, które będą w dobrym stanie zostaną przekazane do dalszego użycia, a część zostanie poddana recyklingowi przemysłowemu. Partnerami akcji są firma Wtórpol oraz Fundacja Eco Textil. Wtórpol każdego roku wprowadza do drugiego obiegu 84 mln kg niepotrzebnych tekstyliów.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla fundacji i stowarzyszeń działających w otoczeniu sklepów, które zbiorą najwięcej plecaków. Podczas dotychczasowych akcji zebrano ponad 7 tysięcy kilogramów plecaków i wszystkie otrzymały drugie życie.

Równolegle w hipermarketach Auchan odbędzie się wielka zbiórka charytatywna artykułów szkolnych pod hasłem Dorzucasz Pomagasz. Akcja organizowana jest z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami współpracującymi z hipermarketami Auchan i ma na celu pomoc potrzebującym dzieciom.

W hipermarketach Auchan dzieci w wieku 6-12 lat mogą wziąć udział w konkursie rysunkowym Jak dbasz o środowisko?, którego celem jest promowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. Prace przyjmowane są do 20 sierpnia, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 sierpnia br.

Na ostatnie dni wakacji sieć zaplanowała akcje edukacyjne Bezpieczny powrót do szkoły. Podczas weekendowych eventów (26-27 sierpnia), we współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Służbą zdrowia, w sklepach Auchan będą odbywały się animacje, szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty i zabawy edukacyjne w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole. Prezentowany będzie sprzęt policyjny i jego zastosowanie, zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i w szkole, a także zasady zdrowego odżywiania.