Auchan oferuje bon zniżkowy za oddanie starego plecaka, Netto startuje z ofertą dla uczniów

Akcja „Wymień stary plecak na nowy” realizowana jest zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – naprawie, ponownym użyciu i recyklingu, ale ma również wymiar społeczny poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami i edukacyjny – pokazuje dzieciom i młodzieży, że oni też mogą mieć wpływ na środowisko naturalne – mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Dzięki akcji realizowanej w sierpniu przez Auchan wszystkie oddane stare plecaki mają szansę powrócić do obiegu. Te, które będą w dobrym stanie zostaną przekazane do dalszego użycia, a część zostanie poddana recyklingowi przemysłowemu. Partnerami akcji są firma Wtórpol oraz Fundacja Eco Textil. Wtórpol każdego roku wprowadza do drugiego obiegu 84 mln kg niepotrzebnych tekstyliów.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla fundacji i stowarzyszeń działających w otoczeniu sklepów, które zbiorą najwięcej plecaków. Podczas dotychczasowych akcji zebrano ponad 7 tysięcy kilogramów plecaków i wszystkie otrzymały drugie życie.

Równolegle w hipermarketach Auchan odbędzie się wielka zbiórka charytatywna artykułów szkolnych pod hasłem Dorzucasz Pomagasz. Akcja organizowana jest z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami współpracującymi z hipermarketami Auchan i ma na celu pomoc potrzebującym dzieciom.

Netto też ma ofertę dla uczniów

Netto zaprasza na szkolne zakupy do swoich sklepów już od 4 sierpnia.

Wśród proponowanych przez Netto artykułów szkolnych znajdują się produkty podstawowe – takie jak zeszyty w kratkę lub linie (od 0,69 za 16 kartek), bloki rysunkowe i techniczne (1,99 PLN za 1 szt.), kleje w sztyfcie (od 2,49 PLN za 1 szt.) lub w płynie (9,99 PLN za 1 opak.), farby plakatowe (od 12,99 PLN za 1 opak.),w tym pastelowe, farby akwarelowe (9,99 PLN za 1 opak.), w sztyfcie (19,99 PLN za 1 pak.) czy do malowania palcami (22,99 PLN za 1opak.), plastelina (od 5,99 PLN za 1 opak., w zależności od liczby kolorów), zestawy geometryczne (od 4,99 PLN za 1 kpl.), ale też np. dziurkacze ozdobne do prac kreatywnych (14,99 PLN za 3 szt., 1 kpl.) czy zestawy z ozdobną wypraską (16,99 PLN za 1 kpl.).

Jeśli chodzi o przybory do pisania, można wybierać pomiędzy tradycyjnymi długopisami ze skuwką (od 2,99 PLN za 4 szt., 1 opak.), długopisami automatycznymi (od 4,99 PLN za 1 kpl.), a piórami kulkowymi i wiecznymi w różnych wzorach (od 4,99 PLN za 1 opak.). Ciekawym rozwiązaniem są też długopisy ścieralne (4,89 PLN za 1 szt.). Już teraz warto zaopatrzyć się we wkłady do nich (8,99 PLN za 3 szt., 1 kpl.). W ofercie Netto dostępne są również ołówki grafitowe z gumkami do ścierania i temperówką w zestawie (od 4,99 PLN za 1 opak.) czy specjalne ołówki do nauki pisania w zestawie z temperówką (4,99 PLN za 1 opak.).



W ofercie dostępny jest również różnorodny wybór kredek. Podczas szkolnych zakupów w Netto można zaopatrzyć się m.in. w kredki ołówkowe (od 10,99 PLN za 1 opak.), kredki dwustronne (od 7,99 PLN za 1 kpl), kredki świecowe (5,99 PLN za 1 opak.), a także kredki wykręcane w sztyfcie (21,99 PLN za 12 szt., 1 kpl) czy kredki ścieralne z gumką na nasadce (11,99 PLN za 12 szt., 1 kpl.). Do kompletu dokupić można flamastry (od 3,99 PLN za 1 opak.), zakreślacze (11,99 PLN za 4 szt., 1 opak.) czy pastele olejne (od 7,99 PLN za 1 opak.).