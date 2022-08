Auchan promuje wyprawkę za 15,45 zł

W skład oferty przyborów do szkoły w Auchan wchodzi ponad 3 tysiące artykułów w tym takie wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu, posiadające certyfikat FSC lub te które można kupić bez zbędnych opakowań, dla osób leworęcznych: pióro wieczne, dzięki któremu pisane słowa się nie rozmazują, specjalnie wyprofilowana gumka do ścierania, nożyczki, czy też linijka z odwróconą skalą.

Rady UOKiK dotyczące wyprawki

UOKiK przypomina, że meble do nauki powinny być wybrane stosowanie do wzrostu dziecka. Najlepiej kupować je wspólnie z dzieckiem. Podczas wyboru stolika czy biurka należy ustalić, czy łokcie dziecka spoczywają na blacie na takiej wysokości, aby nie musiało pochylać się nad biurkiem, co spowoduje nadmierne wygięcie kręgosłupa. Wybierając mebel do siedzenia, należy zwrócić uwagę na wyprofilowanie oparcia i głębokość siedziska.

Plecak powinien mieć sztywną konstrukcję, jest to zdrowsze dla kręgosłupa i sprzyja prostowaniu się dziecka - zaleca Urząd w poradniku.

Jeśli plecak, krzesło czy biurko okazały się wadliwe, należy złożyć reklamację. Można to zrobić w ciągu 2 lat od zakupu. Można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a gdy wada jest istotna - zwrotu pieniędzy. Rzeczy używane również można reklamować. Należy jednak pamiętać, że sprzedawca może skrócić na to czas do jednego roku.

Reklamować można także produkt kupiony na wyprzedaży. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dana rzecz została przeceniona ze względu na konkretną wadę, o czym konsument został poinformowany, np. w plecaku był uszkodzony suwak. Wtedy z tego powodu nie można złożyć reklamacji. Natomiast jeśli pojawi się inna wada, np. odpruje się ramiączko - już tak.

UOKiK zaznacza, że ceny artykułów szkolnych i podręczników są zależne od sprzedawców. Przed zakupem warto je porównać w różnych miejscach, by móc stwierdzić, czy na danej promocji faktycznie się zaoszczędzi.

Jeśli wyprawka szkolna jest kupowana przez internet, konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Nie trzeba podawać powodu, wystarczy wysłać stosowne oświadczenie. W ciągu kolejnych 14 dni trzeba na własny koszt odesłać towar. Zwracany produkt nie powinien mieć śladów użytkowania, inaczej sprzedawca może potrącić koszty doprowadzenia rzeczy do stanu pierwotnego, czyli np. prania.

Podczas zakupów w tradycyjnym sklepie należy dobrze przemyśleć wybór, bo zwrot niewadliwego towaru zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy i to on ustala jego warunki. Może wymagać oryginalnego opakowania, a pieniądze oddawać tylko na kartę podarunkową. Przed transakcją warto upewnić się, jakie zasady obowiązują w danym sklepie. (PAP)

