Biedronka Home kusi promocjami na asortyment szkolny

Zimowa przerwa w nauce, bez względu na województwo, już niemal za nami. Dlatego Biedronka pomaga milionom rodziców i uczniów skompletować istotne części wyprawki szkolnej na drugi semestr.



- Każdego dnia sklep internetowy Biedronka Home oferuje doskonałe propozycje cenowe na wiele produktów. Z okazji powrotu dzieci do szkoły na semestr letni przygotowaliśmy szczególną ofertę w tym zakresie. Przy zakupie 3 produktów oznaczonych „SZKOŁA” w ramach jednej transakcji najtańszy z tych produktów klienci otrzymają za 1 zł - mówi Jarosław Stefańczyk, dyrektor kategorii E-commerce Non-Food w Biedronce.

Promocja dotyczy zakupu 3 produktów lub ich wielokrotności. Akcja promocyjna potrwa do 26.02. br. czyli do niedzieli włącznie (w sklepie internetowym Biedronka Home można składać zamówienia również w niedziele) lub do wyczerpania zapasów.

Przykładowe ceny w Biedronka Home

Czarny piórnik tuba touch Oxford kupimy za 24,99 zł, kołozeszyty w kratę B5 Pukka również za 24,99 zł, długopis wymazywalny Pilot z trzema wkładami i gumką za 39,99 zł, plecaki szkolne Minnie i SpiderMan (3-4 klasa) za 79,90 zł, piórnik potrójny Jumper z wyposażeniem Coolpack za 59,90 zł, laminator A4 za 89,90 zł a czarną lub białą lampkę na biurko (łamaną, ustawianą pod różnym kątami) za 79,90 zł.

Od chwili uruchomienia w sierpniu 2022 roku sklep został już odwiedzony przez klientów ponad 17 milionów razy.