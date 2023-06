Biedronka Home ma już rok. Rowery i hulajnogi urodzinowym hitem

Urodzinowe okazje w Biedronka Home – taniej nawet o połowę

Ponad 1000 produktów w niezwykle atrakcyjnych cenach, przeceny aż do -50 %, a także produkty dostępne już od 1 zł przy zakupach za min. 200 zł – to tylko niektóre z okazji oferowanych klientom od dzisiaj, 12 czerwca przez Biedronka Home. Jednym z hitów urodzinowej oferty Biedronka Home będą rowery i hulajnogi elektryczne. Poprzez oferowanie ich w bardzo atrakcyjnych cenach Biedronka chce namawiać Polaków do proekologicznych postaw, na co dzień stwarzając jak najwięcej możliwości korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do szkoły i do pracy. Trekkingowy rower elektryczny Fantom będzie teraz dostępny o 1500 zł taniej niż wcześniej, co oznacza obniżkę ceny o ponad 27 %. Hulajnogę elektryczną Motus Pro z kolei klienci kupią o 1300 zł taniej, o niemal 40 % taniej.

Co jeszcze znajdziemy teraz w Biedronka Home znacznie taniej? Są to m.in.: frytkownica beztłuszczowa Prime3 oferowana 23 % taniej (od wtorku 13.06), szczoteczka soniczna do zębów (50 % rabatu), kamera samochodowa Tracer2.2D (37 %), odkurzacz automatyczny Blaupunkt (26 %) i odkurzacz pionowy BerlingerHaus (40 %), zestaw garnków MG Home Verso 10 el. (40 %) oraz zestaw obiadowo-kawowy Lubiana dla 6 osób 30 el. (30 %), fotel uszak z podnóżkiem (37 %), a także telewizory, żelazka, smartfony i smartwatche, a nawet piekarnik elektryczny z termoobiegiem.

Biedronka Home działa już rok

Pierwsze urodziny sklepu internetowego Biedronka Home postanowiliśmy uczcić, oferując szeroką gamę produktów dostępnych w naszym sklepie. Oprócz sprawdzonych ofert i produktów, które w ciągu poprzednich miesięcy cieszyły się największym zainteresowaniem, w czerwcowej ofercie znajduje się również sporo nowości - mówi Kamila Frąckowiak-Jankowski, starsza menedżerka ds. e-commerce w sieci Biedronka.

Warto pamiętać, że aby w pełni korzystać z rozbudowanej oferty Biedronka Home, należy założyć kartę Moja Biedronka i konto w sklepie home.biedronka.pl.

Najbardziej popularnymi kategoriami zakupowymi w Biedronka Home są: produkty z kategorii Kuchnia i Akcesoria Kuchenne, np. zestawy garnków i zastawy stołowe; małe AGD i Elektronika, np. grill kontaktowy i frytkownica; Warsztat i Auto, np. wiertarko-wkrętarka i odkurzacz piorący; Tekstylia Domowe, np. pościele i dywany.



Od chwili uruchomienia sklepu klienci około 28 mln razy odwiedzali witrynę Biedronka Home.