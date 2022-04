Biedronka kolejny raz z ofertą piw 10+10 gratis

21 marca br. sieć Biedronka uruchomiła nowy system kaucyjny dla piw pięciu wiodących marek. Dzięki temu, na wszystkie butelki zwrotne obowiązuje kaucja 50 gr za butelkę, którą można odzyskać na dwa sposoby. Przy oddaniu butelek bez paragonu klient otrzyma voucher na kolejne zakupy, natomiast przy okazaniu dowodu zakupu kaucja zostanie wypłacona w gotówce. Butelki można oddawać w 3150 placówkach sieci Biedronka.

Aby zachęcić klientów, do sprawdzenia jak działa nowy system kaucyjny, kolejna odsłona cyklicznej promocji 10+10 gratis na piwo obejmie właśnie piwa sprzedawane w butelkach zwrotnych. Będą to produkty marek takich jak Żywiec Jasne Pełne, Warka Classic,Harnaś Jasne Pełne, Kasztelan Niepasteryzowane. Promocja będzie dostępna dla posiadaczy karty Moja Biedronka we wszystkich sklepach w Polsce w dniach 1 i 2 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Przy zakupie 20 produktów, na jednym paragonie, naliczony zostanie rabat o wartości 10 najtańszych produktów. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Klientów obowiązuje łączny limit – 20 produktów dziennie tj. maksymalnie 10 sztuk gratis na kartę Moja Biedronka.